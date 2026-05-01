Cotada para disputar o governo do Tocantins, Kátia Abreu (PT) sugeriu, na noite da quarta-feira (29), que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), traiu o presidente Lula (PT) porque é judeu. Sem citar nomes, a ex-senadora comparou Alcolumbre a Judas Iscariotes, em postagem na rede social X.

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"Até um pé na bunda te joga pra frente. Nada como um dia após o outro e uma longa noite no meio. Judas era judeu. Pagou o preço que conhecemos. Cada época tem seu Judas", dizia a publicação original.