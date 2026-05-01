A cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro foi concluída sem intercorrências na tarde desta sexta-feira (1º), em um hospital de Brasília.

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De acordo com boletim médico, após o procedimento, ele foi encaminhado a uma unidade de internação para controle da dor e observação clínica.