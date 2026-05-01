01 de maio de 2026
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EM RECUPERAÇÃO

Cirurgia de Bolsonaro termina sem intercorrências

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@michellebolsonaro/Instagram
Após o procedimento, Bolsonaro foi encaminhado a uma unidade de internação.
Após o procedimento, Bolsonaro foi encaminhado a uma unidade de internação.

A cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro foi concluída sem intercorrências na tarde desta sexta-feira (1º), em um hospital de Brasília.

Leia mais: Bolsonaro volta ao hospital para novo procedimento cirúrgico

De acordo com boletim médico, após o procedimento, ele foi encaminhado a uma unidade de internação para controle da dor e observação clínica.

A intervenção ocorreu após autorização do Supremo Tribunal Federal, solicitada pela defesa em razão de dores persistentes e limitação funcional no ombro direito.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou, em rede social, que a cirurgia foi finalizada e agradeceu à equipe médica.

Bolsonaro está em prisão domiciliar por questões de saúde, após condenação relacionada à tentativa de golpe de Estado.

Com informações do SBT News.

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