A cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro foi concluída sem intercorrências na tarde desta sexta-feira (1º), em um hospital de Brasília.
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De acordo com boletim médico, após o procedimento, ele foi encaminhado a uma unidade de internação para controle da dor e observação clínica.
A intervenção ocorreu após autorização do Supremo Tribunal Federal, solicitada pela defesa em razão de dores persistentes e limitação funcional no ombro direito.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou, em rede social, que a cirurgia foi finalizada e agradeceu à equipe médica.
Bolsonaro está em prisão domiciliar por questões de saúde, após condenação relacionada à tentativa de golpe de Estado.
Com informações do SBT News.