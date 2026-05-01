01 de maio de 2026
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RONDÔNIA

Barco vira no rio; bombeiros buscam 4 desaparecidos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
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Captura de tela/Instagram
O acidente aconteceu nas proximidades do trecho conhecido como “2 de Novembro”.
O acidente aconteceu nas proximidades do trecho conhecido como “2 de Novembro”.

Quatro pessoas desapareceram após uma embarcação virar no Rio Machado, em Machadinho D’Oeste (RO), nesta quinta-feira (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu nas proximidades do trecho conhecido como “2 de Novembro”. As causas do naufrágio ainda não foram confirmadas.

Equipes de resgate foram acionadas e iniciaram o atendimento da ocorrência. Um grupo especializado de mergulho foi para o local para reforçar as buscas pelas vítimas, cujas identidades ainda não foram identificadas.

Com informações do g1.

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