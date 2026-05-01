Quatro pessoas desapareceram após uma embarcação virar no Rio Machado, em Machadinho D’Oeste (RO), nesta quinta-feira (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu nas proximidades do trecho conhecido como “2 de Novembro”. As causas do naufrágio ainda não foram confirmadas.

Equipes de resgate foram acionadas e iniciaram o atendimento da ocorrência. Um grupo especializado de mergulho foi para o local para reforçar as buscas pelas vítimas, cujas identidades ainda não foram identificadas.