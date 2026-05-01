Antes restritos aos cuidados com bebês, os lenços umedecidos ganham adeptos entre os adultos como solução para a higiene íntima no dia a dia, principalmente na hora do "número dois". Circulam nas redes sociais mulheres e homens listando os benefícios do item em relação ao papel higiênico, e marcas lançam linhas específicas para diferentes partes do corpo.

Médicos reforçam que nenhum produto substitui a água e sabão como a melhor forma de limpeza de qualquer área do corpo. Os lenços umedecidos entram como uma alternativa prática quando o banho não é viável, como numa viagem longa ou numa trilha no mato. São também menos abrasivos, diz Claudiane Garcia de Arruda, ginecologista e obstetra da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

O item, no entanto, deve ser usado esporadicamente. O uso prolongado e por várias vezes ao dia pode causar irritação na pele ou dermatite de contato, afirma Bhertha Tamura, mestre e doutora em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). Se esfregado com força repetidamente, pode causar uma esfoliação mecânica, ela alerta.