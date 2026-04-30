O estado de São Paulo registrou, no primeiro trimestre de 2026, o maior número de feminicídios entre todos os trimestres da série histórica, iniciada em 2018. Foram 86 casos entre janeiro e março - 27 em janeiro, 29 em fevereiro e 30 em março -, alta de 41% em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando houve 61 registros (22, 20 e 19, respectivamente), segundo dados divulgados nesta quinta-feira (30) pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Na comparação entre os primeiros trimestres de anos anteriores, o que chegou mais perto foi o de 2024, com 75 casos. O dado consolida uma tendência de crescimento observada ao longo dos últimos anos, com algumas oscilações. Os registros somados de todo o ano passado foram os maiores da série.

A alta nesse indicador contrasta com a queda observada nas estatísticas de homicídios, roubos e furtos no estado, também divulgados nesta quinta.