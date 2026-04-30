O uso semanal de semaglutida -princípio ativo do Ozempic e do Wegovy- reduziu de forma significativa os episódios de consumo excessivo de álcool em pacientes com transtorno por uso de álcool e obesidade, segundo ensaio clínico randomizado publicado nesta quinta-feira (30) na revista The Lancet.

No início do estudo, os participantes tinham em média 17 dias de consumo excessivo de álcool nos últimos 30 dias. Após seis meses, esse número caiu para cerca de cinco dias no grupo que recebeu a semaglutida, contra nove dias no grupo placebo.

O consumo total de álcool também diminuiu: de aproximadamente 2.200 gramas por mês no início, para cerca de 650 gramas no grupo tratado e 1.175 g no grupo controle (que recebeu o placebo) ao fim do período.