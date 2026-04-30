O número de pessoas mortas por policiais militares em serviço cresceu 17% na cidade de São Paulo no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.

De janeiro a março foram contabilizados 54 homicídios cometidos por PMs ante 46 em semelhante período do ano anterior. O número, no entanto, é menor do que o observado no último trimestre de 2025, quando 64 pessoas haviam sido mortas por PMs na cidade.

No estado, a alta no número de homicídios foi de 3%, com quatro casos a mais -de 131 para 135 óbitos no trimestre. A letalidade observada neste início de ano é bem inferior aos 242 mortos no último trimestre de 2025, algo inédito para qualquer trimestre desde 1996.