A saída de São Paulo na véspera do Dia do Trabalho provoca forte congestionamento na noite desta quinta-feira (30).

Dados da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), com base no Waze, mostram que as estradas estaduais somavam cerca de 634,7 km de lentidão simultânea por volta das 19h20, distribuídos por 80 trechos, com quase 26 horas de atraso acumulado.

Três rodovias concentram os maiores impactos. A Anhanguera (SP-330) lidera, com cerca de 56 km de congestionamento e 7h34 de atraso. Na sequência aparecem a rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e a Castelo Branco (SP-280), também entre os trechos mais carregados no sistema.