A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso Mounjaro para crianças e adolescentes a partir dos dez anos com diabetes tipo 2. Só que o uso indiscriminado do medicamento que aumenta a saciedade e provoca emagrecimento pode oferecer riscos para a faixa etária, segundo especialistas. Isso porque essa geração convive com um sentimento de inadequação corporal relacionado à exposição às redes sociais, o que pode incentivar o uso fora da bula.

"O medicamento ainda é recente e agora será usado em corpos imaturos. O uso indiscriminado pode afetar questões biológicas importantes, que vão desde o emocional até noções sobre o corpo. Esses efeitos adversos vão demorar para aparecer", afirma a psiquiatra Anne Brito, especialista em infância e adolescência.

"Hoje, existe um imediatismo. Tem que acontecer para ontem e virar um post. Por isso, os adolescentes buscam métodos nocivos, como intervenções estéticas precoces e o uso irregular das canetas emagrecedoras", diz a especialista.