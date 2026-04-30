Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de duas importantes marcas em sua carreira: o seu milésimo gol, uma vez que ontem (29) anotou o 970º, e o título do Campeonato Saudita, que seria seu segundo pelo Al-Nassr. Também próximo, porém, está o fim de sua carreira, segundo o próprio craque.

CR7 fala em adeus

Após marcar um gol e ajudar o Al-Nassr a vencer o Al-Ahli por 2 a 0, ficando perto do título saudita, Cristiano Ronaldo deu uma declaração sobre seus últimos passos em campo.

"Eu continuo jogando não só para esta geração, mas para a anterior e a que está por vir. Eu aprecio isso dia após dia, jogo após jogo, ano após ano, mesmo enquanto me aproximo do fim da minha carreira. Isso é um fato", disse o português ao Canal GOAT.