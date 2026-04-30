Gabriel Medina está, oficialmente, de volta ao topo do surfe mundial. O tricampeão chega à etapa de Gold Coast, que pode começar na noite desta quinta-feira (no Brasil), vestindo a lycra amarela -algo que não acontecia há quase cinco anos.

Depois de um longo período afastado, o retorno de Medina ao Circuito Mundial foi, no mínimo, surpreendente. Em duas etapas, ele somou um terceiro lugar em Bells Beach e um vice-campeonato em Margaret River, resultados suficientes para colocá-lo novamente na liderança do ranking.

Mais do que os números, chama atenção a forma como ele voltou. Medina tem apresentado um surfe sólido, potente e confiante, com uma linha mais polida e com controle mesmo em condições difíceis.