O representante comercial Gabriel Valente, 30, acusou o hotel para pets Cão Anjo, em Brasília, de maus-tratos contra o seu cachorro, Jorge.

Tutor diz que o estabelecimento utilizou uma coleira eletrônica de choque no cão sem o seu conhecimento, autorização ou previsão contratual. Jorge, um border collie, esteve no hotel entre os dias 23 e 26 de abril.

Valente conta que percebeu a coleira, que também tem entre as funções vibração e som, além de choque, quando foi buscar o animal. O cachorro foi resgatado ainda bebê após um histórico pregresso de violência. De lá para cá, ele teve de passar por um processo de adestramento, por conta de traumas e da ansiedade, e hoje é um animal dócil.