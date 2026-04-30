Carlos Alcaraz pode ficar até seis meses longe das quadras por causa de uma lesão no punho direito, de acordo com avaliação de um especialista ouvido pela agência de notícias EFE.

O entorno do tenista mantém sigilo sobre a gravidade do problema e ainda não detalhou o diagnóstico. O próprio Alcaraz disse apenas que uma lesão no punho direito o impedia de participar ao anunciar que não jogaria Masters 1000 de Madri. Ele também não disputará Roland Garros.

A informação que circulou é de que ele trata uma tenossinovite de De Quervain, inflamação na bainha que recobre um tendão ligado ao polegar. A condição costuma causar dor, rigidez e limitação de movimento e é comum em tenistas por sobrecarga e repetição de gestos.