Após cirurgia de cerca de uma hora, Arrascaeta teve o procedimento considerado bem-sucedido e colocou placa e parafusos na clavícula direita que foi fraturada durante o empate em 1 a 1 do Flamengo com o Estudiantes, nesta quarta-feira (29), na Argentina, pela Libertadores. O meia uruguaio teve alta na manhã desta sexta-feira.

"Acabou de ocorrer a cirurgia do Arrascaeta. O procedimento foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência e a previsão de alta é para amanhã. Desde já, agradecemos a todos a torcida e o apoio. Um grande abraço e até mais", disse Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo.

Como ocorreu a lesão?

O lance aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, nesta quarta, em La Plata, na Argentina. Ele teve uma dividida com Piovi e caiu sobre o ombro direito. Em seguida, o meia levou a mão à clavícula sentindo muitas dores.