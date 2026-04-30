Onze praias do litoral de São Paulo estão impróprias para banho, segundo relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgado nesta quinta-feira (30), às vésperas do feriado do Dia do Trabalhador.

Das 175 praias monitoradas, onze estão irregulares para banho. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria. A próxima atualização será no dia 7 de maio.

Ilhabela é o município com mais praias impróprias. Na cidade litorânea, a Cetesb não recomenda o banho para quatro praias (veja lista completa mais abaixo).