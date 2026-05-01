Um cabo temporário do Exército foi preso nesta quarta-feira (29) sob suspeita de tentar matar um homem a tiros após uma discussão por vaga de carro na Praia da Bica, na zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Ronald Barcelos de Melo é investigado por tentativa de homicídio qualificado. A reportagem procurou o Exército, por e-mail e por WhatsApp, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. A defesa de Melo não foi identificada.

Conforme o delegado Felipe Santoro da Silva, responsável pelo caso, o crime ocorreu na madrugada do último dia 24, por volta de 0h53, após uma briga por vaga de veículo em um quiosque.