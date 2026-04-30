Campos de deslocados na Faixa de Gaza enfrentam infestação de ratos e parasitas, com registros de ataques a crianças enquanto dormem e aumento de doenças associadas. A situação se dá em meio deslocamento de grande parte da população, que vive em tendas improvisadas e estruturas destruídas.

Os animais têm roído alimentos, roupas e pertences. Em Khan Younis, uma jovem afirmou que itens de seu enxoval de casamento foram destruídos por roedores dentro da barraca onde vive com a família.

Moradores também relatam ataques durante a noite. Um homem disse que o filho de três anos teve dedos das mãos e dos pés mordidos, e que ele próprio também foi ferido dias depois. Segundo ele, a família passou a se revezar acordada para tentar evitar novos ataques.