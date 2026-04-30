Cerca de 18 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do estado no feriado do Dia do Trabalho. O volume de tráfego é calculado pela Artesp (agência estadual dos transportes) com base em estimativas fornecidas pelas concessionárias que administram estradas.

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De acordo com a Ecovias Raposo Castello, este período deve movimentar 1 milhão de veículos na rodovia Castello Branco, com mais de 323 mil circulando na quinta no sentido interior, previsto como o dia de maior fluxo.