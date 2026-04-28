O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio (sexta-feira), será feriado nacional em 2026 e levanta dúvidas sobre direitos de quem for escalado para trabalhar na data.

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No Brasil, a data foi oficializada como feriado pela Lei nº 662, de 1949. Apesar da regra geral de descanso remunerado, a legislação permite trabalho em atividades consideradas essenciais, como saúde, transporte, segurança e setores da indústria e comércio.