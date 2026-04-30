O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), adotou uma manobra durante a análise de vetos ao PL da Dosimetria que pode permitir a redução de penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem estender o benefício a crimes hediondos ou ligados a facções.

A decisão retirou da votação um trecho vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que tratava da progressão de regime e que, se restabelecido, poderia beneficiar também condenados por crimes como feminicídio e atuação em organizações criminosas.

Com a exclusão desses dispositivos, o Congresso pode analisar separadamente a derrubada dos vetos relacionados aos atos golpistas, sem impacto sobre a chamada Lei Antifacção.