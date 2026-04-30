01 de maio de 2026
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VETO À DOSIMETRIA

Manobra alivia penas do 8/1 sem atingir outros crimes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/TV Senado/Youtube
o Congresso pode analisar separadamente a derrubada dos vetos relacionados aos atos golpistas, sem impacto sobre a Lei Antifacção.
o Congresso pode analisar separadamente a derrubada dos vetos relacionados aos atos golpistas, sem impacto sobre a Lei Antifacção.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), adotou uma manobra durante a análise de vetos ao PL da Dosimetria que pode permitir a redução de penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem estender o benefício a crimes hediondos ou ligados a facções.

A decisão retirou da votação um trecho vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que tratava da progressão de regime e que, se restabelecido, poderia beneficiar também condenados por crimes como feminicídio e atuação em organizações criminosas.

Com a exclusão desses dispositivos, o Congresso pode analisar separadamente a derrubada dos vetos relacionados aos atos golpistas, sem impacto sobre a chamada Lei Antifacção.

A medida foi tomada durante sessão desta quinta-feira (30). O procedimento é considerado incomum, já que o veto presidencial foi integral e, em geral, é analisado como um todo.

Alcolumbre justificou a decisão com base na aprovação posterior da Lei Antifacção e afirmou que as normas mais recentes prevalecem sobre trechos conflitantes do projeto anterior.

O movimento ocorre após a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e em meio a negociações políticas no Congresso. Há expectativa de que o veto ao projeto da dosimetria seja analisado pelos parlamentares.

Com informações do g1 e Folhapress.

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