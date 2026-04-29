A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aprovou por unanimidade nesta semana suas contas referentes ao ano de 2025, com um déficit de R$ 182,5 milhões, revertendo o superávit de R$ 106,6 milhões do exercício anterior.

De acordo com a entidade, o déficit é "reflexo de grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores."

Entre os investimentos, a CBF citou como o principal do período uma indenização de cerca de R$ 80 milhões ao clube cearense Icasa, aprovada em dezembro, para dar fim a um processo iniciado em meados de 2013.