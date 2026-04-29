O lutador de jiu-jítsu Micael Ferreira Galvão, 22, mais conhecido como Mica Galvão, é visto dentro do meio como um dos principais talentos da arte marcial do mundo.

Ele é filho de Melqui Galvão, 47, um dos treinadores brasileiros de jiu-jítsu mais conhecidos do país e que foi preso pela Polícia Civil do Amazonas na noite de segunda-feira (27), sob suspeita de crimes sexuais contra alunas menores de idade.

A reportagem localizou a defesa de Melqui Galvão na tarde desta quarta-feira (29). O advogado Cândido Neto afirmou que deve encaminhar um nota com o posicionamento até o final do dia.