A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um homem de 28 anos baleado na frente do filho de sete anos durante uma tentativa de assalto em São Cristóvão, na zona norte da cidade, na tarde de terça-feira (28).

Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira foi atingido enquanto dirigia pela rua Dulce Rosalina. O filho, que estava no banco de trás do carro, não foi ferido.

Segundo relatos de testemunhas, Marcos levava o menino para uma escolinha de futebol quando foi surpreendido por assaltantes. A criança treina nas categorias de base do Vasco da Gama.