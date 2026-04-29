Mirassol vence Always Ready com um a menos e embola grupo
O Mirassol foi a campo nesta quarta-feira (29) e venceu o Always Ready por 2 a 0, pela Copa Libertadores. O encontro aconteceu no Campos Maia pela 3ª rodada da fase de grupos.
Eduardo e Alesson marcaram os gols que garantiram a vitória do Mirassol. A equipe brasileira ainda sofreu com a expulsão de João Victor, mas conseguiu contornar a situação e somar os pontos.
Com o resultado, o Mirassol chega aos seis pontos e embola de vez o grupo G. Isso porque a equipe brasileira tem a mesma pontuação de LDU e Lanús. Pelo confronto direto, o Mirassol é 2º e os equatorianos lideram. O Always Ready é o único zerado e segue na lanterna.
Agora o Mirassol vira a chave e foca no Brasileirão. O Leão Caipira recebe o Corinthians no domingo (3), dentro do Campos Maia, a partir das 20h30 (de Brasília). No calendário da Libertadores, o time brasileiro volta a campo na quinta-feira seguinte (7) contra a LDU, também dentro de casa.
Lances importantes
Pressão inicial. O Mirassol fez valer o mando de campo desde o início e tentou pressionar a equipe visitante a partir do apito inicial. Apesar do controle de jogo no campo de ataque, os brasileiros tiveram dificuldade em transformar a posse em volume de jogo e principalmente em chances perigosas.
Gol do Mirassol. A postura do Mirassol foi premiada aos 10 minutos, quando Reinaldo disputou a sobra pelo alto e escorou para a confusão. A bola ficou com Alesson na direita e com espaço para o cruzamento por baixo. Quem apareceu no centro para bater firme e abrir o placar foi Eduardo, para a festa no interior paulista.
Gol anulado. A bola parada rendeu o segundo tento do Mirassol, mas o tento acabou anulado. Aos 32 minutos, em cobrança de falta pela direita, Reinaldo levantou a bola na área e Willian Machado subiu sozinho para completar para o fundo da rede. O lance foi revisado pela arbitragem e o impedimento do zagueiro confirmado.
A chegada do Always Ready. A equipe boliviana teve muita dificuldades de ameaçar a meta do Leão Caipira. Ainda assim, nos acréscimos, Saucedo arriscou de longe e quase surpreendeu. Na sequência, Maraude teve a melhor oportunidade dos visitantes. Escapando pela direita, o atacante chegou sem ângulo e encheu o pé no espaço que tinha. O goleiro Walter precisou trabalhar e espalmar para fora.
O susto. Na volta do intervalo, o Always Ready tentou surpreender o Mirassol e por pouco não conseguiu. Com o fôlego de quem acabara de entrar no jogo, Nava disparou em velocidade e acionou Triverio, que acabou isolando de frente para o gol. Na sequência, o bandeira assinou lance irregular por impedimento.
Era a chance de ampliar. Em lance rápido, Reinaldo passou para Shaylon no corredor direito. O meia carregou até conseguir ficar quase de frente para o goleiro, ajeito o corpo e chutou rasteiro. A defesa de Baroja por baixo garantiu a manutenção do placar e a vantagem mínima dos brasileiros.
Mirassol em desvantagem. O jogo parecia bem controlado pelo Mirassol, que chegou a flertar com o segundo gol. Aos 30 minutos, no entanto, Maraude prendeu a bola na ponta do campo e pedalou para cima de João Victor. O zagueiro brasileiro perdeu a cabeça e acertou o adversário na altura do joelho. O árbitro não pensou duas vezes e mostrou o cartão vermelho.
Gol do Mirassol. Logo após a expulsão, o Mirassol acalmou os ânimos e praticamente encaminhou de vez a vitória. Aos 35 minutos, Carlos Eduardo passou pela marcação e serviu Alesson na esquerda. O atacante teve calma para dominar a bola e chutar com muito sucesso no canto do goleiro, por baixo, garantindo o último gol da noite.
MIRASSOL
Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo (Rodrigues) e Eduardo (Denilson); Shaylon (Carlos Eduardo), Alesson e André Luis (Nathan Fogaça). T.: Rafael Guanaes.
ALWAYS READY
Baroja; Hurtado (Rodríguez) (Mamani), Miranda, Rambal e Suárez (Rodríguez); Cuellar, Amoroso, Saucedo (Godoy), Lima (Nava) e Maraude; Triverio. T.: Julio Cesar Baldivieso.
Local: Campos Maia, em Mirassol (SP)
Árbitro: Carlos Ortega (COL)
Assistentes: Jhon Leon e Jhon Gallego (COL)
VAR: Leonard Mosquera (COL)
Gols: Eduardo, aos 10' do 1T; Alesson, aos 35 do 2T (MIR)
Cartões amarelos: Alesson, Igor Formiga, Walter e Denilson (MIR) Saucedo, Miranda e Rodríguez (ALW)
Cartão vermelho: João Victor (MIR)