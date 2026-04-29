Aliados do governo Lula (PT) protestaram nas redes sociais contra a rejeição de Jorge Messias a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). O advogado-geral da União havia sido indicado por Lula.

Em votação secreta, 42 senadores manifestaram-se contra a indicação de Lula - 34 foram a favor. Trata-se de derrota histórica para o governo: faz 132 anos que um postulante ao cargo não é reprovado.

Na rede social X, o ministro da Secretaria-Geral do governo, Guilherme Boulos (PSOL), escreveu que "a aliança entre bolsonarismo e chantagem política venceu na rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF. O Senado sai menor desse episódio lamentável."