Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) avaliaram a rejeição ao nome de Jorge Messias como sinalizadora tanto de um erro do presidente Lula (PT) na articulação pelo nome escolhido quanto de uma insatisfação do Senado em relação à corte.

O desfecho foi percebido também como um sinal de que ganha força a possibilidade de a Casa abrir um processo de impeachment de ministro do tribunal, sobretudo se a direita sair vitoriosa das urnas nas eleições deste ano.

Ao longo do dia, ao menos três ministros entraram na linha de frente a favor de Messias, falando com senadores da oposição para pedir apoio ao AGU. Nessas ligações, mesmo com parlamentares do PL, oposição mais ferrenha à indicação, a expectativa era de uma aprovação acanhada.