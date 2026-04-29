A Rua Javari está em festa: o Juventus vai disputar o Paulistão A1 em 2027! O clube tradicional do bairro da Mooca, em São Paulo, segurou o 0 a 0 contra o Votuporanguense nesta terça-feira (28), fora de casa, na volta da semifinal da Série A2, e superou o time do interior no agregado -após vitória no jogo de ida por 2 a 1.

A sonhada classificação veio após um empate suado. O time de Votuporanga só precisava de uma vitória simples, por ter a melhor campanha, e pressionou até o fim na Arena Plínio Marin. Porém, não conseguiu furar a defesa do Juventus, que manteve a vantagem conquistada na terça-feira passada.

Na ida, o time da Mooca venceu de virada, por 2 a 1. O Votuporanguense saiu na frente com Marcus Nunes, mas os donos da casa reagiram no segundo tempo, com gols do equatoriano Elkin Muñoz e de Romário. A torcida grená soltou o grito na Rua Javari.