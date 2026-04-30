Um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de envolvimento na morte do namorado da própria mãe, na zona rural de Tamarana, Londrina (PR). O crime data do último sábado (25).

Segundo a Polícia Civil, o jovem encontrou a mãe com o companheiro e acionou o pai e o avô, que foram até o local. De acordo com a investigação, o ex-marido tentou atacar a vítima com uma faca e, durante a confusão, disparou com arma de fogo.

O homem foi atingido nas costas e morreu no local. A mãe do adolescente tentou intervir durante a briga. Há indícios de que os suspeitos também pretendiam feri-la, mas não continuaram por falta de munição.