01 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VIOLÊNCIA

Bando de alunos bate em colega dentro de colégio militar 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/cmdpii
Segundo a mãe, o menino foi cercado e atacado quando os estudantes chegam e aguardam para ir às salas.
Segundo a mãe, o menino foi cercado e atacado quando os estudantes chegam e aguardam para ir às salas.

Um aluno de 10 anos foi agredido por cerca de dez crianças dentro do Colégio Militar Dom Pedro II, na Asa Sul, em Brasília (DF), nessa terça-feira (28). A escola é administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a mãe, o menino foi cercado e atacado quando os estudantes chegam e aguardam para ir às salas. “Enquanto ele ia buscar uma bola, já abordaram ele batendo, derrubando, dando chutes, tapas, deram joelhada no rosto dele, tentaram enforcar e tentaram roubar a carteira dele, que caiu no chão”, relatou ao Metrópoles.

A responsável afirma que as agressões não tiveram motivo. “As agressões foram feitas gratuitamente por mais de 10 crianças”, disse.

O CBMDF informou que o aluno recebeu atendimento no posto de primeiros socorros da escola e retornou às atividades.

A família foi comunicada apenas no fim do período escolar. A mãe registrou boletim de ocorrência por lesão corporal, e o menino passou por exame no Instituto Médico-Legal.

De acordo com a família, a criança tem dores, escoriações e machucados nas pernas. A mãe avalia medidas judiciais e questiona a segurança no ambiente escolar.

O CBMDF informou que marcou reunião com a responsável e apura o caso.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

1 Comentários

  • FERNANDO 13 horas atrás
    só bolsonaristas sem noção, ops, desculpa o pleonasmo, pra acreditar q colégios militares é a salvação para o problema educacional do Brasil