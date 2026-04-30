Um aluno de 10 anos foi agredido por cerca de dez crianças dentro do Colégio Militar Dom Pedro II, na Asa Sul, em Brasília (DF), nessa terça-feira (28). A escola é administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a mãe, o menino foi cercado e atacado quando os estudantes chegam e aguardam para ir às salas. “Enquanto ele ia buscar uma bola, já abordaram ele batendo, derrubando, dando chutes, tapas, deram joelhada no rosto dele, tentaram enforcar e tentaram roubar a carteira dele, que caiu no chão”, relatou ao Metrópoles.

A responsável afirma que as agressões não tiveram motivo. “As agressões foram feitas gratuitamente por mais de 10 crianças”, disse.