Um aluno de 10 anos foi agredido por cerca de dez crianças dentro do Colégio Militar Dom Pedro II, na Asa Sul, em Brasília (DF), nessa terça-feira (28). A escola é administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).
Segundo a mãe, o menino foi cercado e atacado quando os estudantes chegam e aguardam para ir às salas. “Enquanto ele ia buscar uma bola, já abordaram ele batendo, derrubando, dando chutes, tapas, deram joelhada no rosto dele, tentaram enforcar e tentaram roubar a carteira dele, que caiu no chão”, relatou ao Metrópoles.
A responsável afirma que as agressões não tiveram motivo. “As agressões foram feitas gratuitamente por mais de 10 crianças”, disse.
O CBMDF informou que o aluno recebeu atendimento no posto de primeiros socorros da escola e retornou às atividades.
A família foi comunicada apenas no fim do período escolar. A mãe registrou boletim de ocorrência por lesão corporal, e o menino passou por exame no Instituto Médico-Legal.
De acordo com a família, a criança tem dores, escoriações e machucados nas pernas. A mãe avalia medidas judiciais e questiona a segurança no ambiente escolar.
O CBMDF informou que marcou reunião com a responsável e apura o caso.
Com informações do Metrópoles.
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1 Comentários
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FERNANDO 13 horas atrássó bolsonaristas sem noção, ops, desculpa o pleonasmo, pra acreditar q colégios militares é a salvação para o problema educacional do Brasil