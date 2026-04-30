Um homem invadiu um apartamento na quadra 403 Sul, em Brasília, na madrugada desta quarta-feira (29), e fugiu sem roupas após ser surpreendido por uma das moradoras. O caso é investigado pela Polícia Civil.
O suspeito escalou o prédio na mdrugada, cortou a tela de proteção de uma janela e entrou por um dos quartos.
No apartamento estavam duas irmãs, de 23 e 43 anos, que dormiam. Em mais de uma hora, o criminoso levou celular, um notebook, bijuterias e R$ 40. Ele comeu e bebeu da geladeira e espalhou objetos pelo imóvel.
O bandido entrou no quarto onde uma das moradoras dormia, já sem roupa, e puxou o cobertor dela. A mulher gritou, e o suspeito fugiu imediatamente, ainda nu, pelas escadas do prédio.
Câmeras de segurança registraram a fuga e mostram o invasor no hall antes de se vestir. As imagens são analisadas pela polícia, que tenta identificar o suspeito.
Com informações do Metrópoles.