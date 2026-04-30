Um homem invadiu um apartamento na quadra 403 Sul, em Brasília, na madrugada desta quarta-feira (29), e fugiu sem roupas após ser surpreendido por uma das moradoras. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O suspeito escalou o prédio na mdrugada, cortou a tela de proteção de uma janela e entrou por um dos quartos.

No apartamento estavam duas irmãs, de 23 e 43 anos, que dormiam. Em mais de uma hora, o criminoso levou celular, um notebook, bijuterias e R$ 40. Ele comeu e bebeu da geladeira e espalhou objetos pelo imóvel.