Durante a sabatina da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula (PT) a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou ser contra o aborto e tentou aplacar críticas de bolsonaristas. Assista ao vivo a sabatina.

Leia também: Campanha por Messias contou com 'superpoder' de Mendonça

Depois de se apresentar como um servo de Deus, Messias disse ser "totalmente contra o aborto, absolutamente" e afirmou aos senadores que não fará "qualquer tipo de ação ou ativismo" sobre o assunto. Ele destacou que, como evangélico, é pessoalmente contra a prática.