A campanha de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) junto a senadores para tentar aprovar a indicação de Jorge Messias como novo integrante da corte incluiu o "superpoder" de influência de André Mendonça, uma virada no posicionamento de Gilmar Mendes e um encontro surpresa na casa de Cristiano Zanin.

Magistrados se dizem otimistas com os efeitos da atuação coordenada e têm expectativa de que Messias seja aprovado, embora por um placar apertado. A sabatina está prevista para esta quarta-feira (29). O governo Lula (PT) também intensificou a ofensiva a favor de Messias, negociando cargos e emendas para garantir a aprovação.

Tão logo Messias foi indicado, em novembro do ano passado, Mendonça se tornou seu maior cabo eleitoral no Senado, ajudando a diminuir a resistência demonstrada pela bancada evangélica. Embora indicados por governos ideologicamente opostos, a religião é um ponto comum entre ambos, assim como a carreira na AGU (Advocacia-Geral da União).