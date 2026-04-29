30 de abril de 2026
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Indiciados mãe e padrasto por envenenarem filhos com chumbinho

Por | da Rede Sampi
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Divulgação/Polícia Civil
Peritos encontraram na residência uma panela com arroz misturado a grãos escuros.
Peritos encontraram na residência uma panela com arroz misturado a grãos escuros.

A Polícia Civil indiciou a mãe e o padrasto de duas crianças envenenadas em Alto Horizonte, no interior de Goiás (GO). A investigação aponta que o padrasto, Ronaldo Alves de Oliveira, praticou o crime com uso de chumbinho.

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Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que as crianças jantam ao lado do suspeito. Em seguida, ele se levanta com o prato e vai até o fundo da casa. Segundo a apuração, nesse instante ele descarta o arroz que continha o veneno.

Peritos encontraram na residência uma panela com arroz misturado a grãos escuros. Laudos confirmaram que o material era chumbinho, substância responsável pela morte de Weslany Rosa Lima, de 10 anos. O irmão da vítima também foi intoxicado e sobreviveu.

A mãe, Nábia Rosa Pimenta, responde por omissão. De acordo com a polícia, ela já desconfiava da conduta do companheiro e não tomou medidas para impedir o crime. Ela responde em liberdade, enquanto o padrasto permanece preso.

Com informações do SBT News.

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