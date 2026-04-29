A Polícia Civil indiciou a mãe e o padrasto de duas crianças envenenadas em Alto Horizonte, no interior de Goiás (GO). A investigação aponta que o padrasto, Ronaldo Alves de Oliveira, praticou o crime com uso de chumbinho.

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Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que as crianças jantam ao lado do suspeito. Em seguida, ele se levanta com o prato e vai até o fundo da casa. Segundo a apuração, nesse instante ele descarta o arroz que continha o veneno.