Uma menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (10) em Juiz de Fora (MG) com suspeita de envenenamento. A mãe dela, uma mulher de 34 anos, segue internada em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pouco antes das 16h de quinta-feira (9) por funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Regional Leste que faziam o atendimento das duas vítimas e suspeitaram de um possível envenenamento.

Segundo o registro da PM, um médico contou aos policiais que a criança chegou com parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada pela equipe da unidade.