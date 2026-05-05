Experiência Rodrigo Gaspar Jewelry: onde cada detalhe é precioso. Localizada no coração do Cambuí, sua jornada começa com um atendimento exclusivo e personalizado, com hora marcada. Ao chegar, você é recebido pela hospitalidade do casal Viviane e Rodrigo, acompanhada pelo brilho de um exclusivo bombom coberto com Ouro 24k. Em uma conversa descontraída, comprartilham-se os significados que você deseja eternizar e, então, o design ganha vida pelas mãos de quem entende de perfeição. Siga e saiba mais em @officialrgjoias