30 de abril de 2026
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CÚPULA DO CV

Operação mira Oruam e família por lavagem de dinheiro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/@oruam/Instagram
Oruam é considerado foragido desde fevereiro.
Oruam é considerado foragido desde fevereiro.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira (29) uma nova fase da Operação Contenção, voltada ao combate à expansão do Comando Vermelho e à estrutura de lavagem de dinheiro da facção. O rapper Oruam, a mãe dele e um irmão estão entre os alvos. Um homem foi preso até a última atualização.

Leia também: Operação mira cúpula do CV e prende 7; mãe de Oruam está foragida

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumprem 12 mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. Entre os investigados está Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como liderança da facção, que já está preso.

Oruam é considerado foragido desde fevereiro por descumprimento de medidas relacionadas ao uso de tornozeleira eletrônica em processo por tentativas de homicídio. Também são alvo a empresária Márcia Gama e o filho dela, Lucca Nepomuceno.

Segundo a investigação, o grupo atua na movimentação e ocultação de recursos do tráfico por meio de contas de terceiros, compra de bens e uso de empresas. A apuração se baseia em dados de dispositivos eletrônicos e no rastreamento de movimentações financeiras ao longo de um ano.

Lista de procurados:

  • Carlos Alexandre Martins da Silva — preso

Ederson José Gonçalves Leite, o Sam da CDD — foragido

  • Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso — foragido

  • Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D — foragido

  • Jeferson Lima Assim — procurado

  • Lucas Santos Nepomuceno, o Lucca — procurado

  • Luciano Martiniano da Silva, o Pezão — foragido

  • Luiz Paulo Silva de Souza — procurado

  • Márcia Gama dos Santos Nepomuceno — procurada

  • Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP — preso

  • Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam — foragido

  • Wilton Rabello Quintanilha, o Abelha — foragido

    • A defesa de Oruam informou que ainda não teve acesso ao pedido de prisão. A defesa de Márcia Gama também declarou desconhecer os detalhes da nova fase da operação.

    A Operação Contenção busca desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho. Desde o início, a ação registra mais de 300 presos, 136 mortes em confrontos e apreensão de cerca de 470 armas.

    Com informações do g1.

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