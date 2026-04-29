A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira (29) uma nova fase da Operação Contenção, voltada ao combate à expansão do Comando Vermelho e à estrutura de lavagem de dinheiro da facção. O rapper Oruam, a mãe dele e um irmão estão entre os alvos. Um homem foi preso até a última atualização.

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Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumprem 12 mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. Entre os investigados está Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como liderança da facção, que já está preso.