A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Contenção Red Legacy para atingir a estrutura nacional do Comando Vermelho (CV). Ao todo, foram expedidos 13 mandados de prisão. Até a última atualização, sete pessoas haviam sido presas e quatro alvos já estavam no sistema prisional.

Entre os detidos estão seis policiais militares e o vereador carioca Salvino Oliveira (PSD). Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mulher de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, é considerada foragida. Também é procurado Landerson Lucas dos Santos, sobrinho de Marcinho VP.