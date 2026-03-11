A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Contenção Red Legacy para atingir a estrutura nacional do Comando Vermelho (CV). Ao todo, foram expedidos 13 mandados de prisão. Até a última atualização, sete pessoas haviam sido presas e quatro alvos já estavam no sistema prisional.
Entre os detidos estão seis policiais militares e o vereador carioca Salvino Oliveira (PSD). Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mulher de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, é considerada foragida. Também é procurado Landerson Lucas dos Santos, sobrinho de Marcinho VP.
Segundo a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), a ação busca desarticular a facção, apontada como organização com atuação interestadual estruturada. A investigação também aponta indícios de cooperação entre o CV e o Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com a polícia, o vereador Salvino Oliveira teria negociado com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, autorização para realizar campanha eleitoral na Gardênia Azul, área dominada pela facção. Em troca, teria articulado benefícios ao grupo, apresentados como ações para a população local. Um dos pontos investigados envolve a instalação de quiosques na região. O parlamentar nega as acusações e afirma ser alvo de disputa política.
A polícia sustenta que Marcinho VP mantém papel central na hierarquia da facção, mesmo após décadas preso, integrando um “conselho federal permanente”. Márcia Nepomuceno, segundo as investigações, atuaria na intermediação de interesses do grupo fora do sistema prisional. Já Landerson exerceria ligação entre lideranças da facção e atividades econômicas exploradas pelo grupo.
Os alvos
Arnaldo da Silva Dias, o Samurai, já encarcerado;
Francisco Glauber de Oliveira, o GL, já encarcerado;
Hélio da Costa Silva, major da PM, preso nesta quarta;
Landerson Lucas dos Santos, sobrinho de Marcinho VP, foragido;
Leandro Oliveira Loiola, PM, preso nesta quarta;
Luiz Claudio Machado, o Marreta, já encarcerado;
Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mulher de Marcinho VP, foragida;
Marcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, já encarcerado;
Reuel de Almeida Silva Fernandes, capitão da PM, preso nesta quarta;
Rodrigo Paiva Lopes, PM, preso nesta quarta;
Salvino Oliveira Barbosa, vereador, preso nesta quarta;
Thiago Monteiro Gomes Marcelino, PM, preso nesta quarta;
Thomás dos Santos Machado, PM, preso nesta quarta.
Com informações do g1