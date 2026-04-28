Um grupo de 17 conselheiros do Santos protocolou, na última sexta-feira (24), um requerimento na secretaria do Conselho Deliberativo pedindo apuração e providências administrativas contra o presidente Marcelo Teixeira. O documento, endereçado à Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS), questiona a repactuação da dívida com a NR Sports, empresa da família de Neymar.

O objetivo do grupo é refazer o acordo para o pagamento de R$ 90,5 milhões. Segundo os conselheiros, duas cláusulas do contrato assinado no fim do ano passado ferem o estatuto social do clube:

1ª - A inclusão do CT Meninos da Vila como garantia de pagamento.O grupo alega que Teixeira tomou a decisão de forma exclusiva, sem a autorização expressa do Conselho Deliberativo, o que confrontaria os Artigos 80 (§ 1º) e 88 do estatuto.