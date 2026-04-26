Já com um título (2018) e um vice-campeonato (2022) da Copa do Mundo aos 27 anos, o atacante da seleção francesa Kylian Mbappé, do Real Madrid, vê diante de si a oportunidade de assumir de vez o posto de protagonista do futebol.

A dupla responsável por dominar os holofotes ao longo das últimas décadas, Lionel Messi, 38, e Cristiano Ronaldo, 41, está prestes a disputar seu último Mundial, inevitavelmente longe do auge físico. Eles ainda têm ambição e qualidade técnica, mas o veloz --e também técnico-- Mbappé tem mais lenha para queimar e o desejo de se consolidar como principal nome de sua geração.

O desempenho na próxima Copa pode lhe oferecer esse posto. E também o de maior artilheiro, que hoje é do aposentado alemão Miroslav Klose, com 16 gols. Entre os atletas que estarão na disputa de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, despontam como desafiantes Messi (13) e Mbappé (12).