Os principais eventos do agronegócio no país, que movimentam anualmente bilhões em vendas de máquinas agrícolas, se consolidaram nos últimos anos como território de políticos ligados à direita, cenário que deverá se repetir nos próximos dias com duas importantes feiras agropecuárias.

A Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), que será aberta ao público na segunda-feira (27) em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), e a Expozebu, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, se notabilizaram nos últimos anos por visitas frequentes de políticos de oposição ao governo Lula (PT), que por sua vez teve participações tímidas nos eventos.

Depois de receber o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de 2018 a 2024 (exceto nos anos da pandemia, quando não houve a feira), a Agrishow deverá ter neste ano a visita de seu filho Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.