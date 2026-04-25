O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas do jantar anual da imprensa realizado em Washington na noite deste sábado, 25, após um incidente com disparos de arma de fogo nas imediações do evento, segundo relatos da imprensa norte-americana.
De acordo com veículos locais, os tiros teriam ocorrido na área de entrada e revista de segurança do White House Correspondents’ Dinner, onde um homem armado teria tentado acessar o local. Ainda segundo a imprensa, o suspeito teria efetuado disparos contra agentes do serviço de proteção presidencial.
Relatos iniciais indicam que um agente teria sido atingido no colete à prova de balas e não sofreu ferimentos graves. O atirador teria sido contido e detido ainda no local, antes de se aproximar da área principal do evento.
Dentro do salão, onde estavam cerca de 2,5 mil convidados, houve correria e momentos de pânico. Participantes relataram que pessoas se abaixaram e se esconderam sob as mesas após ouvirem os disparos, enquanto agentes armados entravam rapidamente no ambiente.
Trump, que participava da cerimônia, foi retirado imediatamente por seguranças. Segundo a imprensa local, ele não se feriu. Outras autoridades presentes também teriam sido levadas a áreas seguras.
As circunstâncias do caso ainda são investigadas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação do suspeito, nem se ele agiu sozinho. O episódio é tratado como uma grave ocorrência de segurança.
Após o incidente, o evento teria sido interrompido e posteriormente cancelado. Órgãos federais, incluindo o serviço de proteção presidencial, conduziriam as investigações.
A imprensa norte-americana também destaca que o caso ocorre em meio a um contexto recente de episódios envolvendo segurança de autoridades no país, o que pode ampliar a atenção sobre protocolos em eventos de grande porte.