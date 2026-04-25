O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas do jantar anual da imprensa realizado em Washington na noite deste sábado, 25, após um incidente com disparos de arma de fogo nas imediações do evento, segundo relatos da imprensa norte-americana.

De acordo com veículos locais, os tiros teriam ocorrido na área de entrada e revista de segurança do White House Correspondents’ Dinner, onde um homem armado teria tentado acessar o local. Ainda segundo a imprensa, o suspeito teria efetuado disparos contra agentes do serviço de proteção presidencial.

Relatos iniciais indicam que um agente teria sido atingido no colete à prova de balas e não sofreu ferimentos graves. O atirador teria sido contido e detido ainda no local, antes de se aproximar da área principal do evento.