"Estou vivo. Bem forte, nutrido. Andei todo o país. Perna grossa, forte", essas foram as primeiras palavras ditas pelo professor universitário que estava desaparecido ao reencontrar a família.

O homem, que não teve o nome e idade revelados, perdeu contato com os parentes havia mais de cinco anos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar Rodoviária às margens da rodovia Washington Luís (SP-310).

O reencontro ocorreu em Araraquara, na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, na última terça-feira (21).