Donald Trump afirmou que o ataque a tiros durante um jantar com sua presença reforça a necessidade de construir um grande salão dentro do complexo da Casa Branca.

Trump relacionou o episódio de violência à falta de um espaço amplo e fechado para eventos oficiais no terreno da Casa Branca. Ele disse que presidentes dos EUA, há cerca de 150 anos, cobram a construção de um salão "grande, seguro e protegido" dentro do perímetro do prédio.

O presidente afirmou que um novo salão, descrito por ele como "militarmente ultrassecreto", já está em construção. Trump sustentou que a obra "não pode ficar pronta rápido o suficiente" e que o projeto reúne "o mais alto nível de recursos de segurança", além de ficar "dentro dos portões do prédio mais seguro do mundo".