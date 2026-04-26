Em meio à greve dos estudantes da USP (Universidade de São Paulo), a vereadora Janaína Paschoal (PP) sugeriu, em email enviado a alunos, que um seminário acadêmico previsto para esta segunda-feira (27) seja apresentado em seu gabinete na Câmara Municipal, no período da tarde.

"Não tenho condições de acomodar a turma toda, mas posso acomodar umas oito pessoas sentadas, além do grupo", ela disse em email enviado na manhã deste sábado (25) para um grupo de estudantes.

A parlamentar é professora livre-docente de direito penal na universidade e já fez vários posicionamentos contrários à greve, que chegou a todas as faculdades e institutos, na capital e no interior. Isso não significa que todos os mais de 180 cursos estejam paralisados. Segundo contabilizado pela reportagem até a última sexta-feira (24), são ao menos 110 - ou seja, cerca de 60%.