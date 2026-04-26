Corinthians vence São Paulo e frustra a estreia de Júlio Baptista
| Tempo de leitura: 3 min
O Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 neste domingo (26), pela 8ª rodada do Brasileiro sub-20, em duelo no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia (SP).
Gustavo Correa fez o gol da vitória do Timão. O Corinthians não vencia o rival desde 2022, quando bateu o Tricolor pelo Paulistão sub-20.
A partida foi marcada pela estreia de Júlio Baptista no comando do São Paulo. Ex-jogador do Tricolor, Júlio começou a carreira como técnico na Espanha.
O São Paulo não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar com um a mais desde o início do 2º tempo. Capitão do Corinthians, Bahia foi expulso após levar o segundo cartão amarelo aos 8 minutos da segunda etapa.
Com a vitória, o Corinthians chega a 15 pontos e sobe para o 4º lugar. Com 9 pontos, o São Paulo cai para a 14ª colocação.
O São Paulo volta a campo na quarta-feira pelo Brasileirão sub-20, quando visita o Cuiabá. No mesmo dia, o Corinthians recebe o Athletico-PR.
Estreia de Júlio Baptista
Ex-jogador do São Paulo, Júlio Baptista estreou neste domingo (26) como técnico do sub-20 do Tricolor. O São Paulo precisou recorrer à CBF para garantir a estreia do novo técnico.
Júlio não concluiu toda a carga horária exigida pela entidade, necessitando cumprir mais 15 horas complementares. A CBF liberou a inscrição de Júlio após solicitação do São Paulo, que argumentou que o técnico já possui formação consolidada no futebol europeu.
Júlio Baptista iniciou a carreira como técnico na Espanha, comandando o time juvenil do Valladolid. Ele conquistou as licenças A e B da UEFA ao lado de nomes como Xavi Hernández, Xabi Alonso e Patrick Vieira.
Como jogador, Júlio Baptista estreou no profissional como meia do São Paulo, em 2000. O jogador se destacou como volante no Tricolor, mas virou atacante no Sevilla, da Espanha.
Júlio foi artilheiro de La Liga e ganhou o apelido de La Bestia. Ele teve passagens por Real Madrid, Arsenal, Roma e seleção brasileira.
Gol e destaques
Lance milimétrico. O Corinthians quase abriu o placar aos 9 minutos de partida. Victor Dourado recebeu dentro da área e finalizou no travessão. A bola pingou na linha e ficou em posse da defesa do São Paulo.
Pressão tricolor. Matheus Corrêa salvou o Timão em três ataques seguidos do São Paulo. Na primeira oportunidade, o goleiro defendeu chute de Angelo. Na sequência, Matheus defendeu um foguete de canhota de Guilherme Reis. O goleiro ainda espalmou arremate de Davi Pena, que emendou uma bomba no rebote.
Partida equilibrada. Após um início em que só deu Corinthians no campo de ataque, o São Paulo reequilibrou as ações ofensivas e o jogo ficou mais aberto, com chances de ambos os lados. No entanto, ninguém abriu o placar e as equipes foram para o vestiário com o 0 a 0 no intervalo.
Corinthians com um a menos. Bahia levou o segundo cartão amarelo aos 8 minutos do 2º tempo e foi expulso. O jogador corintiano tentou afastar a bola, errou o chute e segurou a camisa de Angelo impedindo um ataque promissor.
0 x 1: Gustavo Correa, do Corinthians, tirou o zero do placar aos 33 minutos do 2º tempo. Pedro Thomas foi lançado por Favela e finalizou dentro da área, no travessão. No rebote, Correa só conferiu para dentro do gol para fazer o 1 a 0 do Timão.
SÃO PAULO
Luciano; Angelo (Luiz Fernando), Isac, Igão (Hugo), Guilherme Reis; Kevem (Menezes), Matheus Ferreira, Davi Pena; Lucyan (Pedro Bezerra), Juan Potes (Calci), Ryan Francisco (Gustavo Miranda). T.: Júlio Baptista.
CORINTHIANS
Matheus; Pellegrin, Lorenzo (Yago), Iago Machado, Joãozinho; Caraguá (Christian Oliveira), Bahia, Pires (Levi), Victor Dourado (Pedro Thomas); Luizinho (Gustavo Correa), Nicollas (Luiz Fábio Favela). T.: William Batista.
Local: CFA Laudo Natel, Cotia (SP)
Árbitro: Gustavo Holanda (SP)
Cartões amarelos: Bahia, Pires, Lorenzo, Dourado e Favela (COR); Matheus Ferreira (SAO)
Cartão vermelho: Bahia (COR)
Gol: Gustavo Correa (COR), 33' do 2º tempo (0-1)