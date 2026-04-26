O brasileiro Gabriel Medina foi vice-campeão neste domingo (26) da etapa de Margaret River (AUS) da WSL (Liga Mundial de Surfe) após ser derrotado pelo australiano George Pittar por 15.17 a 12.46.

Mesmo com o vice, Gabriel assumiu a liderança do Mundial desta temporada, com 13.885 pontos. Pittar é o segundo, com 13.320, empatado com o brasileiro Miguei Pupo.

Essa foi a primeira final de Medina desde a etapa do Taiti, em 2023, sendo passadas 25 etapas. Em 2025, o tricampeão mundial não competiu porque estava lesionado.