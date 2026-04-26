De acordo com informações da Caixa, 65 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 64.627,76 cada. Houve 5.255 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.317,67.

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.

Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena?

2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi

2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

2.696, 05/3/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 206,4 mi

1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

2.795, 09/11/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 201,9 mi

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi

2.745, 04/07/2024; 3 apostas vencedoras; premiação total: 162,7 mi

2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi

2.878, 21/6/2025; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 127 mi

2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi

2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi

1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

Quais são as minhas chances de ganhar na Mega-Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 6), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 42), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 30 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.