O Lyon flertou com um tropeço, mas venceu o Auxerre, neste sábado (25), por 3 a 2, em casa, pelo Campeonato Francês. Yaremchuk (duas vezes) e Tolisso marcaram para os donos da casa, enquanto Diomandé e Okoh descontaram para o Auxerre.

Endrick foi titular, mas teve atuação discreta e viu a melhor chance parar na trave. O brasileiro atuou pela direita e foi substituído aos 30 minutos da segunda etapa.

O Lyon volta a campo no domingo, às 15h45 (de Brasília), contra o Rennes, pelo Campeonato Francês. O Auxerre encara o Angers, no mesmo dia, às 12h15 (de Brasília).

Como foi o jogo