Um homem belga suspeito de tentar fugir do Brasil após torturar e extorquir um canadense foi preso na madrugada desta sexta-feira (24) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Homem tentava embarcar para a Colômbia quando foi preso no aeroporto. A ação foi feita por agentes da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) com apoio da Polícia Federal, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Investigação aponta que o belga manteve a vítima em cárcere por dois dias em um apartamento no Centro do Rio. Durante o período, ele teria exigido o pagamento de 5 mil dólares canadenses (equivalente a R$ 18.370) e submetido o canadense a agressões e ameaças.