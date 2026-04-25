Uma infestação de escorpiões-amarelos em um condomínio de Biguaçu, na Grande Florianópolis, levou autoridades de saúde a intensificarem ações de monitoramento no local após a captura de centenas de animais em poucos dias. De 109 animais capturados no primeiro dia, o número saltou para mais de 250 nas ações seguintes.

O residencial, que abriga cerca de 500 moradores distribuídos em 160 apartamentos, chegou a registrar escorpiões até no quarto andar de um dos prédios. As primeiras ações ocorreram em 14 de abril, quando equipes da Vigilância em Saúde Ambiental e Zoonoses recolheram 109 escorpiões no condomínio.

Nos dias seguintes, novas inspeções ampliaram o número de animais capturados. Em outra operação realizada na mesma semana, mais 115 exemplares foram encontrados.